Москвич ножом разнял драку двух собак

В Москве вынесли приговор мужчине, убившему собаку

В Москве суд приговорил к обязательным работам на 200 часов Михаила Пичугина, изрезавшего собаку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, Пичугин выгуливал собаку породы амстафф. У нее завязалась ссора с другим питомцем породы эрдельтерьер. Осужденный подошел к дерущимся питомцам и ударил чужую собаку ножом. Спасти пса не удалось.

Ранее сотрудники полиции задержали столяра, который избил собаку-инвалида во дворе жилого дома в Подольске Московской области.

