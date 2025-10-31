Силовые структуры
12:02, 31 октября 2025Силовые структуры

Москвич ножом разнял драку двух собак

В Москве вынесли приговор мужчине, убившему собаку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве суд приговорил к обязательным работам на 200 часов Михаила Пичугина, изрезавшего собаку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, Пичугин выгуливал собаку породы амстафф. У нее завязалась ссора с другим питомцем породы эрдельтерьер. Осужденный подошел к дерущимся питомцам и ударил чужую собаку ножом. Спасти пса не удалось.

Ранее сотрудники полиции задержали столяра, который избил собаку-инвалида во дворе жилого дома в Подольске Московской области.

