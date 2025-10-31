На Украине рассказали о продвижении ВС России в «кармане» у Красноармейска

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в «кармане» южнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Армия РФ снова продвинулась южнее Покровска, а серая зона существенно расширилась на север и северо-запад от города и в "кармане" южнее его», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также продвигаются к Родинскому, которое расположено севернее Красноармейска и имеет ключевое значение для замыкания окружения города.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что положение попавших в котлы в Красноармейске, Димитрове и Купянске отрядов Вооруженных сил Украины — катастрофическое. По его словам, это подтверждается отказом украинской стороны предоставить доступ иностранным журналистам к освещению ситуации на этом направлении боевых действий.