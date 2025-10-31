Бывший СССР
02:14, 31 октября 2025Бывший СССР

На Украине высказались о мобилизации женщин

Депутат Рады Здебский: Решение о мобилизации женщин примут быстро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что депутаты не закрывают вопрос о мобилизации женщин, и как только это станет актуально, решение будет принято быстро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Телеграф».

«Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. А мужчины пошли бы воевать», — добавил он. При этом Здебский добавил, что в настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области около 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.

Джо этого глава Минобороны страны Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации на Украине достаточен для восстановления личного состава.

