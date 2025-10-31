Бывший СССР
На Украине заявили о краже права на свободное передвижение на десятилетия

На Украине заявили о краже права на свободное передвижение на десятилетия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украинский эксперт Олесь Доний заявил, что власти Украины украли у граждан право на свободное передвижение на десятилетия. Об этом пишет Telegram-канал «Украина.ру».

«У украинцев украдено право свободного передвижения на годы, а возможно, на десятилетия. Люди не попадут за границу, это удар по армии и экономике», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась под угрозой потери 80-90 процентов украинцев, уехавших за границу. По мнению нардепа Сергея Евтушка, ситуацию усугубляет закон, который разрешает выезд за пределы страны молодым людям до 22 лет. Евтушок подчеркнул, что так Украина рискует «потерять рабочий и образовательный потенциал».

