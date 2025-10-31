Назван фаворит матча РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

Букмекеры назвали «Зенит» явным фаворитом матча РПЛ с «Локомотивом»

Букмекеры назвали фаворита матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Об этом сообщает Sport24.

По версии специалистов, явным фаворитом является «Зенит», который играет на своем поле. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,50. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 6,10, на ничью можно поставить с коэффициентом 4,60.

Букмекеры также считают, что матч получится результативным. На то, что в игре будет забито более двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,60.

Игра пройдет 1 ноября на стадионе «Газпром Арена». После 13 туров «Локомотив» с 27 очками занимает второе место в чемпионате. «Зенит» набрал 26 очков и находится на четвертой позиции.