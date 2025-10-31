Названа причина запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту

Запрет электромобилей на Крымскому мосту объяснили требованиями безопасности

Проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту связан с рекомендациями в сфере безопасности. Причину введения таких ограничений назвали в администрации Краснодарского края, передает ТАСС.

Власти российского региона уточнили, что такие меры предосторожности порекомендовали в антитеррористической комиссии.

В четверг, 30 октября, оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что губернатор Вениамин Кондратьев подписал документ о введении ограничений на проезд для электрокаров и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны региона.

Ограничения вступят в силу с 3 ноября при подъезде со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» от развязки на станицу Тамань до Крымского моста. Водителям предложили альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.