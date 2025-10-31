Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 31 октября 2025Экономика

Названа причина запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту

Запрет электромобилей на Крымскому мосту объяснили требованиями безопасности
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту связан с рекомендациями в сфере безопасности. Причину введения таких ограничений назвали в администрации Краснодарского края, передает ТАСС.

Власти российского региона уточнили, что такие меры предосторожности порекомендовали в антитеррористической комиссии.

В четверг, 30 октября, оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что губернатор Вениамин Кондратьев подписал документ о введении ограничений на проезд для электрокаров и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны региона.

Ограничения вступят в силу с 3 ноября при подъезде со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 «НовороссийскКерчь» от развязки на станицу Тамань до Крымского моста. Водителям предложили альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина хочет скрыть реальную ситуацию». Москва объяснила, почему Киев угрожает журналистам за проезд в котлы ВСУ

    Названы места падения фрагментов сгоревшего над Москвой метеорита

    В райдере отравившегося Лепса нашли четыре литра алкоголя и сырые яйца

    Жаловавшейся на онемение пальца москвичке удалили опухоль спинного мозга

    В МИД России ответили на план Европы по Украине

    «АвтоВАЗ» решил подождать с запуском нового бренда автомобилей

    Банк России пообещал снизить ключевую ставку

    Солистка «Города 312» прокомментировала первое после инсульта выступление

    Вероятность резкого снижения ключевой ставки в России оценили

    Получившего смертельное ранение россиянина за месяц не смогли эвакуировать с СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости