10:19, 31 октября 2025Экономика

Второй вышедший из России танкер застрял в море после санкций США

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Танкер с партией нафты, вышедший из порта Усть-Луга в Балтийском море, дрейфует в водах неподалеку от Индии с 26 октября, потому что его не пускают в порт Мундра. Об этом со ссылкой на трейдеров и данные LSEG сообщает Reuters.

Груз массой 40 тысяч тонн, полагают в агентстве, должна была получить индийская HPCL-Mittal Energy, управляющая нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в штате Пенджаб, однако она отказалась от партии.

По данным источника, в компании решили не использовать сырье компаний, вошедших в санкционные списки США. Он добавил, что в ноябре на НПЗ в Пенджабе планируется ремонт, поэтому запасов нафты там достаточно, и с выбором поставщиков можно не спешить.

Индия является вторым по величине покупателем российской нафты (промежуточный этап нефтепереработки, используется в производстве нефтехимической продукции и бензина) после Тайваня.

До этого стало известно об остановке движения танкера Furia, который вышел из Приморска 20 октября с партией 730 баррелей сырой нефти, но остановился и лег в дрейф у побережья Германии. Груз предполагалось доставить в индийский штат Гуджарат, где расположены нефтеперерабатывающие заводы частной компании Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum.

По данным Bloomberg, на фоне новых ограничений на российскую нефть крупнейшая в Индии государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil начала поиски выпадающих объемов в Северной и Южной Америке. В первом квартале она хочет закупить там 24 миллиона баррелей.

