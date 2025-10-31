Осужден один из участников схемы по многомиллионному обману доверчивых россиян

В Петербурге суд приговорил мужчину за обман россиян почти на 9 млн рублей

В Санкт-Петербурге суд приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима одного из участников многомиллионной мошеннической схемы по обману доверчивых россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Суд удовлетворил в полном объеме иски потерпевших и арестовал принадлежавшие осужденному Porsche Cayenne и Lada Priora. Второй задержанный участник этой схемы заключил контракт с Российской армией, поэтому его дело выделили в отдельное производство.

По версии следствия, в ноябре 2024 года группа злоумышленников, используя технические знания и социальную инженерию, разработала схему обмана. Они рассылали петербуржцам поддельные документы от имени ФСБ и Центробанка, утверждая, что те подозреваются в финансировании терроризма. Под угрозой обысков и уголовного дела мошенники вынуждали людей передавать им деньги.

Осужденный и его сообщники искали персональные данные граждан и создавали фальшивые аккаунты в мессенджерах, которые потом использовали для обмана. Ущерб от их действий превысил восемь миллионов рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали блогера и двоих его подельников, которые разработали схему по обману детей на деньги.