13:47, 31 октября 2025Силовые структуры

Блогер разработал схему по обману российских детей на деньги

В Петербурге правоохранители задержали блогера и его подельников за обман детей
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Питерский Следком»

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали блогера и двоих его подельников, которые разработали схему по обману детей на деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Все задержанные признали свою вину.

По версии следствия, блогер через прямые эфиры заманивал детей 10-12 лет в чаты мессенджеров. Его сообщники, представляясь продавцами игровой валюты, просили детей сфотографировать банковские карты родителей и СМС-коды. С помощью этих данных злоумышленники похищали деньги.

Ранее российский блогер получил семь лет колонии за взрыв в жилом доме.

