Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:20, 31 октября 2025Экономика

Пенсионер поселился в машине из-за слишком дорогого жилья

76-летний житель Канады поселился в машине из-за нехватки денег на аренду жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: CBS News / YouTube

В Канаде пенсионер поселился в машине из-за слишком дорогого жилья. Мужчине не хватило денег на оплату аренды, пишет Daily Mail.

76-летний Дэвид Тернер живет в своем автомобиле уже больше года. Переехать в машину ему пришлось из-за повышения арендной платы, после которого он больше не смог вовремя оплачивать жилье и накопил долги.

Сейчас пожилой мужчина хранит все свои вещи в салоне внедорожника — там лежат сумки с одеждой и посуда. Тернера беспокоят не столько бытовые неудобства, сколько всепоглощающее одиночество. Мужчина считает, что оказался в такой ситуации из-за резкого роста стоимости жизни в Канаде.

«Стоимость всего просто сумасшедшая. Пожилые люди испытывают трудности из-за стоимости аренды и отсутствия доступного жилья», — заявил пострадавший. Это подтверждает и официальная статистика: по данным властей, приморская провинция Остров Принца Эдуарда столкнулась со старением населения и острой нехваткой жилья для пожилых людей.

Получилось так, что Тернер попал в правовую ловушку — его пенсии не хватает на аренду жилья, а для попадания в дом престарелых его доход считается слишком высоким. Однако мужчина не теряет надежды найти новый дом и расплатиться с долгами.

Ранее власти российского города вынудили пенсионерку демонтировать унитаз и ходить в туалет в ведерко. Представители администрации сочли санузел самовольной перепланировкой и не построили альтернативный вариант на улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Еще один маркетплейс в России поднимет комиссии для продавцов

    В одной стране людям предложили расслабиться за тысячу рублей в гробах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости