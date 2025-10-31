76-летний житель Канады поселился в машине из-за нехватки денег на аренду жилья

В Канаде пенсионер поселился в машине из-за слишком дорогого жилья. Мужчине не хватило денег на оплату аренды, пишет Daily Mail.

76-летний Дэвид Тернер живет в своем автомобиле уже больше года. Переехать в машину ему пришлось из-за повышения арендной платы, после которого он больше не смог вовремя оплачивать жилье и накопил долги.

Сейчас пожилой мужчина хранит все свои вещи в салоне внедорожника — там лежат сумки с одеждой и посуда. Тернера беспокоят не столько бытовые неудобства, сколько всепоглощающее одиночество. Мужчина считает, что оказался в такой ситуации из-за резкого роста стоимости жизни в Канаде.

«Стоимость всего просто сумасшедшая. Пожилые люди испытывают трудности из-за стоимости аренды и отсутствия доступного жилья», — заявил пострадавший. Это подтверждает и официальная статистика: по данным властей, приморская провинция Остров Принца Эдуарда столкнулась со старением населения и острой нехваткой жилья для пожилых людей.

Получилось так, что Тернер попал в правовую ловушку — его пенсии не хватает на аренду жилья, а для попадания в дом престарелых его доход считается слишком высоким. Однако мужчина не теряет надежды найти новый дом и расплатиться с долгами.

