Чиновники заставили россиянку демонтировать унитаз и ходить в ведерко

В Ачинске власти заставили пенсионерку снести унитаз и ходить в туалет в ведро

В городе Ачинске Красноярского края чиновники заставили пенсионерку демонтировать унитаз в квартире. Теперь россиянка вынуждена ходить в туалет в ведро, сообщает aif.ru.

76-летняя женщина живет в многоквартирном доме 1900 года постройки, который принадлежит администрации. Санузлы внутри не были предусмотрены изначально — жильцы ходили в уличный туалет. Со временем этот санузел пришел в негодность, и люди установили унитазы в квартирах.

Власти сочли такие туалеты в доме незаконной перепланировкой и потребовали снести унитаз — россиянка выполнила требование в сентябре 2025 года. «У меня унитаза нет. Я хожу в ведерко и выливаю куда попало», — поделилась пенсионерка.

Женщина обращалась в администрацию и Роспотребнадзор с требованием построить хотя бы уличную уборную, но так и не получила ответа. Власти лишь предлагали ей перебраться в местный дом ветеранов, подчеркивая, что нынешний дом женщины признан аварийным. Однако россиянка отказывается переезжать в учреждение, так как привыкла с самостоятельной жизни.

