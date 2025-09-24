Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:27, 24 сентября 2025Экономика

Чиновники заставили россиянку демонтировать унитаз и ходить в ведерко

В Ачинске власти заставили пенсионерку снести унитаз и ходить в туалет в ведро
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pshevlotskyy Oleksandr / Shutterstock / Fotodom  

В городе Ачинске Красноярского края чиновники заставили пенсионерку демонтировать унитаз в квартире. Теперь россиянка вынуждена ходить в туалет в ведро, сообщает aif.ru.

76-летняя женщина живет в многоквартирном доме 1900 года постройки, который принадлежит администрации. Санузлы внутри не были предусмотрены изначально — жильцы ходили в уличный туалет. Со временем этот санузел пришел в негодность, и люди установили унитазы в квартирах.

Власти сочли такие туалеты в доме незаконной перепланировкой и потребовали снести унитаз — россиянка выполнила требование в сентябре 2025 года. «У меня унитаза нет. Я хожу в ведерко и выливаю куда попало», — поделилась пенсионерка.

Женщина обращалась в администрацию и Роспотребнадзор с требованием построить хотя бы уличную уборную, но так и не получила ответа. Власти лишь предлагали ей перебраться в местный дом ветеранов, подчеркивая, что нынешний дом женщины признан аварийным. Однако россиянка отказывается переезжать в учреждение, так как привыкла с самостоятельной жизни.

Ранее житель Москвы обустроил туалет на балконе с панорамными окнами и удивил прохожих. На снятых очевидцами кадрах видно, как на застекленном балконе одной из новостроек мужчина сидит на унитазе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    «Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?

    Юрий Быков рассказал о нападениях бандитов в 1990-е годы

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

    В Сербии представили свой «УМПК» для мин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости