Певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию

Певица Бьянка в откровенном платье посетила премию «Жара Music Awards»

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) в откровенном наряде посетила церемонию вручения премии «Жара Music Awards». Соответствующие кадры размещены на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница предстала перед камерами в облегающем прозрачном макси-платье черного цвета, сквозь которое просвечивало ее тело. При этом она отказалась от бюстгальтера, прикрыв соски силиконовыми пэстисами.

Также знаменитость надела остроносые туфли на шпильках и взяла с собой миниатюрную сумочку. В то же время она распустила уложенные волнами волосы и нанесла на губы нюдовую помаду.

