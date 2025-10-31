Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:44, 31 октября 2025Ценности

Певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию

Певица Бьянка в откровенном платье посетила премию «Жара Music Awards»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) в откровенном наряде посетила церемонию вручения премии «Жара Music Awards». Соответствующие кадры размещены на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница предстала перед камерами в облегающем прозрачном макси-платье черного цвета, сквозь которое просвечивало ее тело. При этом она отказалась от бюстгальтера, прикрыв соски силиконовыми пэстисами.

Также знаменитость надела остроносые туфли на шпильках и взяла с собой миниатюрную сумочку. В то же время она распустила уложенные волнами волосы и нанесла на губы нюдовую помаду.

В сентябре Бьянка высказалась о своих пластических операциях.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    На Западе назвали «Посейдон» страшным оружием

    Найдены предлагавшие детям валюту для игры Standoff 2 россияне

    Владельцев животных предупредили об опасности ряда предметов

    В Госдуме оценили допуск российских саночников к международным турнирам

    Певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию

    Европейская страна запретила экспорт топлива в страны Евросоюза

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости