11:35, 31 октября 2025

Полицейский спас упавшую с подножки движущегося поезда девушку и попал на видео

В Индии полицейский спас чуть не упавшую под поезд девушку и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Индии сотрудник полиции железнодорожной станции спас девушку, которая попыталась запрыгнуть в движущийся поезд и чуть не упала под колеса. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на вокзале в провинции Ассам. На видео, снятое камерой наблюдения, попал момент, когда девушка с вещами попыталась заскочить в дверь тронувшегося поезда. Индианка оступилась на подножке, и начала сползать в щель между вагоном и платформой.

Это заметил полицейский, патрулировавший станцию. Он бросился к девушке, сумел схватить ее и оттащить от состава. Далее на записи видно, что индианка благополучно поднялась на ноги, не получив серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в Австрии 24-летний пассажир проехал отрезок пути, зацепившись за скоростной поезд. Молодой человек оказался между вагонами, когда состав неожиданно тронулся.

