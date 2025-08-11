Куривший на станции пассажир зацепился за тронувшийся скоростной поезд и поехал дальше

В Австрии 24-летний пассажир проехал отрезок пути, зацепившись за скоростной поезд. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в Санкт-Пельтене, поезд следовал из Цюриха в Вену. Гражданин Алжира зацепился за скобу между вагонами скоростного поезда после того, как состав неожиданно тронулся, пока он курил на станции. Другие пассажиры услышали стук в окна, после чего машинист активировал аварийное торможение. «Проводник его серьезно отчитал», — рассказал очевидец. В Вене мужчину задержала полиция.

По словам представителя железных дорог Герберта Хофера, пассажир пересел в вагон после экстренной остановки. «Это безответственно, такие истории обычно заканчиваются смертью, — заявил Хофер. — Вы подвергаете опасности не только себя, но и спасателей, полицию, пожарных». Скоростной поезд Railjet может разгоняться до 230 километров в час, но не известно, на какой скорости двигался состав в момент инцидента.

Это не первый подобный случай. В январе 40-летний венгр проехал 32 километра, зацепившись за скобу немецкого скоростного поезда. Он тоже курил на платформе во время остановки и при этом ехал без билета.