Польша в третий раз заявила о перехвате российского самолета над Балтикой

Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в третий раз за неделю заявило о якобы сопровождении российского самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Сегодня, 31 октября, до 09:00 пара дежурных самолетов МиГ-29 Польши вновь поднялась в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, летевшего над Балтийским морем», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Польши.

Ранее польские ВС уже сообщали о двух аналогичных инцидентах на этой неделе. 29 октября в Варшаве заявили, что истребители Польши якобы перехватили российский Ил-20, который выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером».

На следующий день, 30 октября, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о повторном инциденте.