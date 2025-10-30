Мир
Польша заявила о перехвате российского самолета над Балтийским морем

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о повторном перехвате якобы российского самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

В материале отмечается, что 29 октября оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши уже сообщало о перехвате якобы самолета Ил-20 над Балтикой. По словам главы польского министерства обороны (МО), подобный инцидент повторился.

Ранее польские ВВС заявили, что истребители республики перехватили якобы российский Ил-20, который выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером». При этом в ведомстве подчеркнули, что самолет не нарушал воздушное пространство Польши.

