Польша заявила о перехвате российского самолета над Балтийским морем

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о повторном перехвате якобы российского самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

В материале отмечается, что 29 октября оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши уже сообщало о перехвате якобы самолета Ил-20 над Балтикой. По словам главы польского министерства обороны (МО), подобный инцидент повторился.

Ранее польские ВВС заявили, что истребители республики перехватили якобы российский Ил-20, который выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером». При этом в ведомстве подчеркнули, что самолет не нарушал воздушное пространство Польши.