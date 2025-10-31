Польша задумалась о выходе из ЕС

Глава МИД Сикорский допустил, что Польша может выйти из ЕС

Польша допускает выход из Европейского союза (ЕС), поскольку многие польские политики склонны выступать против любых европейских инициатив. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский, передает Onet.

Дипломату задали вопрос, считает ли он реалистичным сценарием выход Польши из Евросоюза. «Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят "нет" любой европейской инициативе. Помните, как Анджей Дуда протестовал против энергосберегающих лампочек? Затем выяснилось, что это предложение было представлено на Европейском совете при участии бывшего президента Леха Качиньского», — ответил министр.

Сикорский указал на то, что польские правые националисты привыкли считать, что все предложения, исходящие от Европы, «обязательно будут неправильными решениями». По его мнению, это является «вредной практикой», поскольку так «родился Brexit».

27 июля польский евродепутат Марек Юрек заявил, что Польша должна восстановить свой суверенитет и выйти из ЕС.

Также польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий подталкивает республику к выходу из сообщества.