На Западе назвали «Посейдон» страшным оружием

TNI: «Посейдон» дал России возможность превзойти Запад с его оружием
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Российский аппарат «Посейдон» оказался страшнее, чем все думали. Об этом военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт заявил в колонке для журнала The National Interest (TNI).

«Даже если русские преувеличивают возможности "Посейдона", эта система представляет собой совершенно новую форму стратегического оружия», — заметил автор. Он объяснил, что «Посейдон» одновременно оснащен ядерной энергетической установкой и является беспилотным аппаратом. Автор заметил, что его выход усложняет как военно-морскую оборону, так и соглашения по контролю над вооружениями.

По словам Брэндона Дж. Вайхерта, «Посейдон» можно считать символом российской мощи и способности превзойти Запад с его апокалиптическим оружием. Специалист высказал мнение, что россияне больше не чувствуют себя скованными Западом. Автор заявил, что после окончания холодной войны Москва считала, что ее заставили терпеть бесконечные унижения со стороны западных держав.

«"Посейдон" — лишь еще один признак того, что мир вступил в темные времена… И что, в отличие от окончания холодной войны, катастрофы, возможно, не избежать», — поделился прогнозом американский военный эксперт.

Ранее подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен заметил, что оборонительные возможности, которые Россия получает благодаря ракете «Буревестник» и аппарату «Посейдон», заставят Запад отложить потенциальные мысли об ударе по РФ.

