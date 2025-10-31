Появились кадры блэкаута в Мытищах

Опубликовано видео жителя ЖК «Императорские Мытищи», где уже 5 часов нет света

Опубликовано видео жителя подмосковного ЖК «Императорские Мытищи», где уже более пяти часов нет электричества. Видео разместил Telegram-канал SHOT.

Люди греют напитки на свечах, а некоторые пытаются готовить еду на газовых конфорках.

Очевидцы рассказали SHOT, что постепенно начало включаться водоснабжение в некоторых домах. Кроме того, включены генераторы, и в некоторых квартирах теперь есть свет.

До этого глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая заявила, что всего в 15 многоквартирных домах произошло аварийное отключение электроснабжения из-за обрыва кабеля.

Тысячи человек остались без света, воды и отопления в подмосковном ЖК «Императорские Мытищи» вечером 30 октября. Отмечается, что некоторые жители застряли в лифтах во время блэкаута.