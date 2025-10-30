Экономика
В Подмосковье тысячи человек остались без света, воды и отопления

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot

Тысячи человек остались без света, воды и отопления в подмосковном ЖК «Императорские Мытищи». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что некоторые жители застряли в лифтах во время блэкаута. По данным источников, уже третий раз за день люди остаются без света. По предварительной информации, причина блэкаута — повреждение кабеля при проведении ремонтных работ. К некоторым домам доставили генераторы, однако их мощности не хватает.

«За сутки это третье отключение и самое катастрофическое! У многих из-за этого сгорела техника! Сотовой связи почти нет, чтобы позвонить, приходится выходить на Осташковское шоссе!» — заявил житель ЖК.

По информации от администрации городского округа Мытищи, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

В июне жильцы квартир в комплексе «Новое Внуково» от застройщика «Самолет» рассказали о множестве проблем в новостройках. Самый масштабный блэкаут произошел в конце прошлого года: тогда из-за аварии на подстанции света не было 12 часов.

