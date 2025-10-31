Силовые структуры
04:43, 31 октября 2025Силовые структуры

Председателя организации по защите семейных ценностей арестовали за торговлю детьми

Александра Синицына
Суд Москвы отправил под арест клинического психолога, председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую. Она пробудет в СИЗО до 22 ноября, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в отношении обвиняемой Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года», — указано в материалах дела.

Рудницкая проживает в Истре Московской области, она многодетная мать. Ее обвиняют в торговле детьми (статья 127.1 УК РФ).

