Пригожин заступился за Егора Крида

Продюсер Иосиф Пригожин высказался в защиту певца Егора Крида

Продюсер Иосиф Пригожин выступил против отмены концертов российского певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин). Его цитирует Общественная служба новостей.

Медиаменеджер подчеркнул, что в случае отмены Крида из-за наличия нецензурной лексики в его творчестве придется отменить и многих других исполнителей. При этом продюсер отметил талант музыканта и предположил, что многочисленные поклонники встанут на его защиту.

«У него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики», — высказался Пригожин.

Ранее стало известно, что Егора Крида захотели лишить звания заслуженного артиста Республики Башкортостан. С такой инициативой выступили жители республики. Претензия касается его хитов с использованием ненормативной лексики, в частности текстов песен «Бери в рот» и Pussy Boy.