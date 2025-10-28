Крида захотели лишить звания заслуженного артиста

Жители Башкирии захотели лишить Егора Крида звания заслуженного артиста

Российского певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) захотели лишить звания заслуженного артиста Республики Башкортостан. С такой инициативой выступили жители республики. Соответствующая петиция собрала более 300 подписей, передает URA.RU.

По информации агентства, претензия касается хитов исполнителя. Как отмечает автор петиции, в них много ненормативной лексики, в частности в текстах песен «Бери в рот» и Pussy Boy.

О присвоении почетного звания артист объявил 21 октября. Это произошло днем ранее, после концерта в Уфе. «Огромное спасибо главе республики Радию Фаритовичу Хабирову и премьер-министру Андрею Геннадьевичу Назарову за теплый прием и гостеприимство. Рад знакомству и до новых встреч!» — написал исполнитель.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Следственному комитету и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт Крида. 30 августа Крид поцеловался с участницей своего шоу в «Лужниках» прямо на сцене во время выступления с возрастной маркировкой 12+.