Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:51, 28 октября 2025Культура

Крида захотели лишить звания заслуженного артиста

Жители Башкирии захотели лишить Егора Крида звания заслуженного артиста
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российского певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) захотели лишить звания заслуженного артиста Республики Башкортостан. С такой инициативой выступили жители республики. Соответствующая петиция собрала более 300 подписей, передает URA.RU.

По информации агентства, претензия касается хитов исполнителя. Как отмечает автор петиции, в них много ненормативной лексики, в частности в текстах песен «Бери в рот» и Pussy Boy.

О присвоении почетного звания артист объявил 21 октября. Это произошло днем ранее, после концерта в Уфе. «Огромное спасибо главе республики Радию Фаритовичу Хабирову и премьер-министру Андрею Геннадьевичу Назарову за теплый прием и гостеприимство. Рад знакомству и до новых встреч!» — написал исполнитель.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Следственному комитету и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт Крида. 30 августа Крид поцеловался с участницей своего шоу в «Лужниках» прямо на сцене во время выступления с возрастной маркировкой 12+.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Невзоров обвинил Собчак в пропаганде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости