10:42, 31 октября 2025Силовые структуры

Раскрыт мотив расправы над найденной в лесу голой женщиной без головы

Расправившийся с найденной в лесу голой женщиной без головы объяснился
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Мотивом расправы над найденной в уральском лесу голой женщиной без головы оказалась личная неприязнь ее сына. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, сыщики вычислили и задержали подозреваемого. Юноша и его 41-летняя мать, будучи уроженцами одной из стран Центральной Азии, работали на территории региона. Он заманил родительницу в парк якобы для того, чтобы сопроводить ее до новой съемной, более комфортной квартиры и по пути напал. Задержанный признался, что хотел таким образом навсегда прекратить упреки матери в свой адрес.

Когда сыщики спросили, как молодой человек решился на преступление, тот сознался, что ранее забивал домашний скот и привык к подобному.

Ранее стало известно, что женщина стала вторым человеком без головы, которого нашли в Свердловской области за последнюю неделю.

    Все новости