Раскрыто отставание НАТО от России в одной сфере

Bloomberg: НАТО сильно отстает от России в плане арктической техники

Североатлантический альянс сильно отстает от России в плане арктической техники. Об этом сообщает Bloomberg.

«Помимо подводных лодок, Москва располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, может задействовать арктические бригады и построила или модернизировала десятки баз вдоль северного побережья с взлетно-посадочными полосами, радиолокационными станциями и системами противовоздушной обороны», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Дания столкнулась с критикой из-за устаревших радаров и патрульных кораблей. Этим летом фрегат Niels Juel совершил поход в южную часть Гренландии, но он не приспособлен для плавания во льдах зимой. При этом уточняется, что на проектирование и строительство новых кораблей, способных работать в Арктике, уйдут годы.

Ранее стало известно, что за последний год датские спецслужбы изменили риторику, предупредив, что риск эскалации конфликта между НАТО и Москвой в Арктике выше, чем когда-либо. Датские спецслужбы считают, что Россия может представлять прямую угрозу для НАТО.