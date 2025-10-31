Россия запретила въезд для ряда представителей евроинститутов и стран ЕС

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия вводит запрет на въезд для некоторых представителей европейских институтов и государств Европы в ответ на утверждение 19-го пакета антироссийских санкций на заседании Совета ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Уточняется, что под запрет попадают, в частности, сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане стран Европейского союза и некоторых других западных государств, ответственные за оказание военной помощи Киеву, организацию поставок товаров двойного назначения на Украину, деятельность по подрыву территориальной целостности России или блокаду российских судов и грузов.

Кроме того, запрет распространяется на представителей европейских структур, органов власти стран Евросоюза и других европейских государств, которые участвуют в создании «трибунала» против российского руководства, выступают за изъятие российских государственных активов или использование доходов от них в пользу Украины, отвечают за введение и применение санкций в отношении нашей страны, а также стремятся подорвать отношения России с другими государствами.

Ранее стало известно о желании Венгрии создать в Евросоюзе альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. Уточняется, что венгерский премьер Виктор Орбан хочет объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.