Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 31 октября 2025Мир

Россия выразила решительный протест Японии

МИД России выразил посольству Японии решительный протест
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Посольство Японии в Москве

Посольство Японии в Москве. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило посольству Японии решительный протест в связи с военными учениями Joint Exercise 2025. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации», — отметили в МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, провокационная военная активность у берегов России создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных рубежей страны. В министерстве выразили озабоченность в связи с тем, что из Японии не была вывезена батарея наземного комплекса Typhon, предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности. Она была доставлена в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25, прошедших с 11 по 25 сентября.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что путь к возобновлению диалога с Японией будет возможен лишь после отказа Токио от антироссийского курса, который нацелен на нанесение России ущерба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости