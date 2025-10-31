Экономика
17:03, 31 октября 2025Экономика

Россиянам назвали лучшее время для открытия вклада

Аналитик Андриевская: В ноябре-декабре в России вырастет доходность депозитов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Тем россиянам, которые хотели бы открыть банковский вклад, стоит поспешить, так как в стране усиливается тренд на снижение ключевой ставки (КС). Об этом заявила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Ее процитировал портал РИАМО.

Она напомнила, что в октябре Банк России уже четвертый раз понизил КС. В итоге, если в июне она составляла 21 процент, то к концу второго осеннего месяца упала до 16,5 процента. Более того, ЦБ допускает еще один шаг вниз, если это позволит ситуация с инфляцией.

Как пояснила Андриевская, как минимум до конца квартала у россиян открывается окно возможностей, когда они смогут положить деньги в банк и получить хороший доход. Кроме того, она призвала не забывать, что к финалу года банки оказываются щедрее.

«В итоге в ноябре-декабре можно ждать депозитов подоходнее — по ставкам плюс процент-полтора к уровню КС», — предположила Андриевская.

По мнению экономиста Михаила Беляева, банковские вклады в России остаются самым выгодным способом вложений. Хотя ставки снижаются, они все равно остаются на уровне, к которому вряд ли могут приблизиться по доходности иные финансовые инструменты.

