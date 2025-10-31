Россиянин совершил теракт на железной дороге

В Нижнем Новгороде осудили на 12 лет мужчину за теракт на железной дороге

В Нижнем Новгороде суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя за теракт на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в июне 2024 года осужденный поджог релейные шкафы на перегоне станций Жолнино — Дзержинск Горьковской железной дороги.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

