Россиянина оштрафовали из-за сине-желтого значка

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали из-за сине-желтого значка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 78-летнего жителя оштрафовали по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ) из-за сине-желтого значка. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, передает РИА Новости.

Россиянина задержали на акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориале. На его одежде был значок сине-желтого цвета в виде флага Украины с надписью «Мир Украине», что расценили как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Как уточнила Лебедева, размер штрафа составил 30 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге была арестована россиянка, которая на десяти уличных конструкциях у арки Главного штаба баллончиком оставила дискредитирующие ВС РФ надписи.

