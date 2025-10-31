Россиянка нашла сумку и попала под следствие

В Москве задержали женщину, нашедшую сумку с деньгами

В Москве задержали женщину, нашедшую сумку с деньгами. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным агентства, на Варшавском шоссе 46-летний мужчина при выходе из машины выронил сумку с деньгами и личными вещами. После обнаружения пропажи он самостоятельно попытался найти вещи. Когда не получилось, обратился в правоохранительные органы. Ущерб составил свыше 830 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летнюю подозреваемую, которая обнаружила и забрала сумку. Часть похищенного удалось изъять и она будет возвращена пострадавшему.

