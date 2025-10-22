Россиянин нашел на улице кредитку, разгулялся и потерял ее

В Химках полиция задержала судимого мужчину за кражу 400 тыс. руб. с чужой карты

В Химках уголовный розыск задержал 44-летнего ранее судимого уроженца Московской области за кражу 400 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления МВД Татьяна Петрова.

Мужчина заметил валяющийся на улице конверт, внутри которого оказалась кредитка с пин-кодом. Взяв карту, он пошел по магазинам, оплачивал там товары, а также снял наличные в банкомате. Разгулявшись, мужчина потерял карту, потратив с нее 400 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого по камерам видеонаблюдения в торговых точках, где он расплачивался кредиткой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Химкинский городской суд арестовал мужчину.

Ранее сообщалось, что Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил к условному сроку в один год щедрого мужчину, который угощал прохожих приобретенными по чужой банковской карте шаурмой и сигаретами.