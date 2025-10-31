Появились подробности о взятии под контроль населенного пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Садовое в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Садовое в Харьковской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Запад». Им также удалось нанести поражение 12 бригадам противника.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ», — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу, 31 октября, Вооруженные силы Украины выпустили по России свыше сотни беспилотников. Попытки атак на российские регионы были предприняты в период с 23:00 по московскому времени 30 октября до 08:00 31 октября.