05:25, 31 октября 2025Россия

Российский депутат предложил продавать рыбу за полцены в один день недели

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил четверг сделать поистине рыбным и продавать в этот день рыбу в магазинах со скидкой в 50 процентов, пишет ТАСС.

По мнению депутата, эта мера поможет повысить уровень потребления рыбы в России, а также будет выгодна не только населению, но и поставщикам. Потому что подорожание товара на прилавках и, соответственно, снижение потребления грозит падением спроса в целом.

«И наоборот. Да и торговля в итоге за счет роста продаж свое отобьет. Так что стоит попробовать», — пояснил Сергей Миронов.

Депутат также добавил, что цены на рыбу растут слишком стремительно, и сейчас даже ранее дешевый минтай «становится деликатесом». Поэтому нужен целый комплекс мер, начиная от логистики и заканчивая регулированием экспорта. Но самое важное, что конкретные действия нужны уже сегодня.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что у граждан должна быть возможность приобрести рыбную продукцию по приемлемой цене. Глава государства призвал озвучить конкретные предложения в этой сфере.

