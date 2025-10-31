Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 31 октября 2025Экономика

Российской семье пришлось месяц жить в воде

Семье из Сургута пришлось месяц жить в затопленной квартире после ремонта крыши
Александра Качан (Редактор)

Кадр: страница «СургутИнформТВ» во «ВКонтакте»

В Сургуте семье пришлось в течение месяца жить в затопленной квартире после ремонта крыши. Об этом сообщает СургутИнформТВ.

Речь идет о квартире на последнем этаже одного из многоэтажных домов. В начале октября в здании начались работы по замене кровли, из-за чего у жильцов появились первые подтеки. Собственники обращались в управляющую компанию, но это не дало результатов.

Согласно документам, ремонтом кровли занимается компания «Авангард-строй». Работы должны были завершиться 1 октября, однако другие бумаги указывают на то, что 1 октября строители только приступили к делу. Прокуратура собирается проверить причастные лица, ситуацией также заинтересовался Жилстройнадзор.

Собственники пострадавшей квартиры считают, что нанесенный им ущерб составляет несколько сотен тысяч рублей. Они планируют взыскать сумму с виноватых через суд.

Ранее в Челябинске жилой дом затопило кипятком. Причиной стал прорыв трубы, в результате горячая вода залила подвал и первые этажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию

    Европейская страна запретила экспорт топлива в страны Евросоюза

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости