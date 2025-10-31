Российской семье пришлось месяц жить в воде

Семье из Сургута пришлось месяц жить в затопленной квартире после ремонта крыши

В Сургуте семье пришлось в течение месяца жить в затопленной квартире после ремонта крыши. Об этом сообщает СургутИнформТВ.

Речь идет о квартире на последнем этаже одного из многоэтажных домов. В начале октября в здании начались работы по замене кровли, из-за чего у жильцов появились первые подтеки. Собственники обращались в управляющую компанию, но это не дало результатов.

Согласно документам, ремонтом кровли занимается компания «Авангард-строй». Работы должны были завершиться 1 октября, однако другие бумаги указывают на то, что 1 октября строители только приступили к делу. Прокуратура собирается проверить причастные лица, ситуацией также заинтересовался Жилстройнадзор.

Собственники пострадавшей квартиры считают, что нанесенный им ущерб составляет несколько сотен тысяч рублей. Они планируют взыскать сумму с виноватых через суд.

Ранее в Челябинске жилой дом затопило кипятком. Причиной стал прорыв трубы, в результате горячая вода залила подвал и первые этажи.

