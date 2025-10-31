Санкции США против России поставили страны ЕС в неудобное положение

Politico: Санкции США против РФ могут вынудить Венгрию обратиться к Хорватии

Новые санкции США в отношении российского энергетического сектора могут вынудить Венгрию обратиться к Хорватии, чего Будапешт избегал долгое время. Об этом сообщает Politico.

«[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан сделал все возможное, чтобы не отказываться от российской нефти. Если санкции введут, Венгрии придется всерьез задуматься об альтернативах», — заявил директор независимого аналитического центра Political Capital Петер Креко.

Как отмечают авторы материала, потенциальный отказ от российских энергоносителей потребует от Венгрии «зарыть топор войны» с Хорватией. В частности, Будапешт обвиняет Загреб в том, что страна взимает «грабительскую плату» за транзит своих экспортных товаров, а ее трубопроводная система «физически не способна удовлетворить потребности Венгрии в нефти».

Однако министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что эти обвинения носят давний характер и «совсем не соответствуют действительности». По его словам, заявления венгерской стороны являются «предлогом для покупки российской нефти».

27 октября Орбан заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить санкции против нефтяного сектора России. По его словам, введение новых ограничений против российского нефтяного сектора было ошибкой Трампа. Он заверил, что постарается найти выход из этой ситуации, особенно для своей страны.