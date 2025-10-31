Россия
07:19, 31 октября 2025

Серия взрывов прозвучала в двух российских городах

Shot: В Ярославле и Владимире прозвучало около 10 взрывов
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Около 10 взрывов прозвучало в двух российских городах: Ярославле и Владимире. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, серия взрывов произошла на севере Ярославля. Местные жители слышали звуки мотора в небе. Кроме того, жители Владимира также сообщили о взрывах и вспышках в небе. Предварительно, в городах работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбивают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех российских городах: Владимире, Ярославле и Воронеже.

