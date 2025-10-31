Средства ПВО отразили атаку БПЛА в трех российских городах

Средства ПВО сбивают БПЛА во Владимире, Ярославле и Воронеже

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех российских городах: Владимире, Ярославле и Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Силы ПВО сбивают дроны, которые пытаются атаковать энергетические и другие объекты», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО сбили четыре БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

До того сообщалось, что Киев совершил попытку ударить по Орлу дронами-камикадзе. Судя по кадрам, на территории местной ТЭЦ произошло несколько мощных взрывов.