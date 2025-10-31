Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

Губернатор Гусев: Средства ПВО сбили БПЛА в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На территории четырех районов области были обнаружены и уничтожены не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор Воронежской области.

Ранее сообщалось, что Киев совершил попытку ударить по Орлу дронами-камикадзе. Судя по кадрам, на территории местной ТЭЦ произошло несколько мощных взрывов.