10:42, 31 октября 2025Ценности

Сидни Суини обругали в сети за выход в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пользователи сети обругали американскую актрису Сидни Суини за выход в свет в откровенном виде. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Эйфория» подверглась критике из-за наряда, в котором она посетила мероприятие Power of Women («Сила женщин») журнала Variety. Тогда Суини предстала перед публикой в серебристом прозрачном макси-платье с драпировкой, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Подписчики знаменитости, в свою очередь, сочли данный наряд совершенно неуместным и обратили внимание на ее речь, которую она произнесла на сцене. В ней актриса рассказала о трудностях восприятия ее всерьез из-за внешности. «Она говорит о том, что ее недооценивают, при этом на ней надето платье, которое скорее подчеркивает ее тело», «Как мы можем сосредоточиться на ее словах, если первое, что она показывает, — это грудь?», «Красивое платье, но случай для него неподходящий», «Это платье не придает силы, а подавляет», «Ничего нет вдохновляющего в том, что она демонстрирует свое тело как объект. А ведь на это она постоянно жалуется», — высказывались юзеры в комментариях.

Ранее Сидни Суини рассказала о критике ее внешности в начале карьеры.

.
    Все новости