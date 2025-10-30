Сидни Суини вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская актриса Сидни Суини вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летняя звезда сериала «Эйфория» посетила мероприятие Power of Women («Сила женщин») журнала Variety. Она предстала перед камерами в серебристом приталенном макси-платье с драпировкой. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время знаменитость надела босоножки на высоких каблуках, подчеркнула губы нюдовой помадой и продемонстрировала новую стрижку и окрашивание — боб оттенка блонд.

