Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:07, 30 октября 2025Ценности

Сидни Суини вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Сидни Суини вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летняя звезда сериала «Эйфория» посетила мероприятие Power of Women («Сила женщин») журнала Variety. Она предстала перед камерами в серебристом приталенном макси-платье с драпировкой. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время знаменитость надела босоножки на высоких каблуках, подчеркнула губы нюдовой помадой и продемонстрировала новую стрижку и окрашивание — боб оттенка блонд.

Ранее в октябре Сидни Суини рассказала о критике ее внешности в начале карьеры.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    Кадыров показал автопарк с 45 автомобилями высокого класса

    Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в населенный пункт Гай

    В США оценили ядерные арсеналы России и Китая

    Ирландский журналист назвал Зеленского неизбранным диктатором

    Брат Ивана Дорна опроверг новости о том, что его объявили в розыск

    Слуцкий жестко отреагировал на критику «Маши и Медведя»

    Уничтожение техники ВСУ на запорожском направлении попало на видео

    Брата короля Карла III лишили титула принца и выгнали из Виндзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости