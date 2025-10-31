Силовики сообщили о формировании на Украине батальонов для содействия ТЦК

ТАСС: В Черниговской области создают особые батальоны для содействия ТЦК

В Черниговской области Украины создают особые батальоны полиции для содействия территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Черниговской области на фоне участившихся инцидентов с ТЦК МВД области формирует батальоны полиции особого назначения для пресечения случаев неповиновения сотрудникам военкоматов», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Одессе местные жители перевернули автобус ТЦК во время драки с военкомами на одном из рынков. Официальной реакции от областного ТЦК не последовало.

Позднее в украинском Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. Двое сотрудников военкомата получили ранения.