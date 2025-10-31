Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:52, 31 октября 2025Бывший СССР

Силовики сообщили о формировании на Украине батальонов для содействия ТЦК

ТАСС: В Черниговской области создают особые батальоны для содействия ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Черниговской области Украины создают особые батальоны полиции для содействия территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Черниговской области на фоне участившихся инцидентов с ТЦК МВД области формирует батальоны полиции особого назначения для пресечения случаев неповиновения сотрудникам военкоматов», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Одессе местные жители перевернули автобус ТЦК во время драки с военкомами на одном из рынков. Официальной реакции от областного ТЦК не последовало.

Позднее в украинском Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. Двое сотрудников военкомата получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

    Россиянам дали совет по вложениям на фоне снижения ставки

    Актриса Екатерина Шпица показала фото в мокром купальнике в честь 40-летия

    Священник отрезал пенис убийце из дома престарелых

    Названа главная причина отсутствия оргазма у женщин

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Российские разработчики многоразовой космической ракеты сделали открытие

    Силовики сообщили о формировании на Украине батальонов для содействия ТЦК

    Американский подполковник рассказал о влиянии на США военных испытаний в России

    Назван проявляющийся в туалете неочевидный симптом импотенции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости