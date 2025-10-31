Экономика
19:36, 31 октября 2025Экономика

Собиравшимся в России автомобилям Xcite предрекли исчезновение

Эксперт Целиков: продано уже более 85% выпущенных автомобилей Xcite
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

К концу октября было продано более 85 процентов автомобилей Xcite из общего объема выпущенных на заводе в Санкт-Петербурге, констатировал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

«Осталось продать чуть более 3 тысяч штук. Причем X-Cross 8 в дилерских стоках осталось примерно в два раза больше, чем X-Cross 7», — уточнил он. По мнению Целикова, скорее всего, к концу 2025 года в салонах дилеров LADA автомобилей Xcite уже «не сыщешь днем с огнем».

Сборка машин велась на заводе в Санкт-Петербурге с апреля 2024 по май 2025 года. За это время было выпущено 19,7 тысячи машин: около 15,2 тысячи X-Cross 7 и почти 4,5 тысячи X-Cross 8. Оба кроссовера представляют собой переработанные версии китайских моделей Chery.

«Автозавод Санкт-Петербург» остановил производство кроссоверов Xcite, Эту информацию в сентябре подтверждал генеральный директор предприятия Иван Миронов.

