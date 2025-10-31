Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

Юрист Адамс: За неожиданный визит к арендатору собственникам жилья грозит штраф

Собственник жилья может получить крупный штраф за неожиданный визит к арендатору. Об этом россиян предупредил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с NEWS.ru.

«Во время аренды квартира становится жильем арендатора, и закон защищает его покой не меньше, чем собственность владельца. Незваный визит без согласия проживающего может обернуться для хозяина уголовной ответственностью», — рассказал эксперт.

По его словам, максимальным наказанием за проникновение в квартиру против воли жильца может стать штраф до 40 тысяч рублей, а также исправительные или обязательные работы. В случае если арендодатель применил силу, его могут лишить свободы на два года. Правила действуют и в том случае, если на момент визита арендаторов нет в квартире.

