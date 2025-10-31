Экономика
20:30, 31 октября 2025Экономика

Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

Юрист Адамс: За неожиданный визит к арендатору собственникам жилья грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Собственник жилья может получить крупный штраф за неожиданный визит к арендатору. Об этом россиян предупредил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с NEWS.ru.

«Во время аренды квартира становится жильем арендатора, и закон защищает его покой не меньше, чем собственность владельца. Незваный визит без согласия проживающего может обернуться для хозяина уголовной ответственностью», — рассказал эксперт.

По его словам, максимальным наказанием за проникновение в квартиру против воли жильца может стать штраф до 40 тысяч рублей, а также исправительные или обязательные работы. В случае если арендодатель применил силу, его могут лишить свободы на два года. Правила действуют и в том случае, если на момент визита арендаторов нет в квартире.

Ранее россиянам дали советы по подготовке жилья к суточной аренде. Эксперты «Авито Путешествий» рекомендовали сделать качественные фотографии интерьера.

