Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

Важно сделать качественные фотографии жилья, чтобы сдать его в аренду выгоднее. Этим и другими советами с «Лентой.ру» поделились эксперты платформы Авитo Путешествия.

Эксперты рекомендовали создать несколько визуальных акцентов — выделенные уютные зоны в квартире, которые выгодно смотрятся на фото: уголок для завтрака, стильное рабочее место или комфортная зона отдыха с диваном и пледами. Следует добавить текстиль, комнатные растения или элементы декора. Снимать лучше при естественном свете.

Гибкое зонирование позволяет быстро изменять планировку под разные категории гостей — пары, семьи с детьми, деловые путешественники. Рекомендуется использовать модульную мебель, например, диваны-кровати и складные столы. Для семей полезны дополнительные стулья-пуфы и легко устанавливаемые детские защитные барьеры.

Для быстрой подготовки квартиры к заезду специалисты посоветовали организовать отдельный шкаф для постельного белья, полотенец и маркированных моющих средств. Также рекомендуется держать под рукой набор для устранения мелких неисправностей (запасные лампочки, инструменты, средства от пятен), чтобы сократить время подготовки и повысить качество уборки.

Для комфортного сна гостей рекомендуется использовать матрас средней жесткости, подушки разной плотности и качественным постельным бельем. Плотные шторы блэкаут и звукоизоляция (ковры, уплотнители на дверях) уменьшат свет и шум, делая сон гостей более комфортным.

«Умные» удобства повысят комфорт и упростят проживание. Специалисты посоветовали использовать бесключевой замок с кодами для самостоятельного заселения, стабильный Wi-Fi, USB-порты у кроватей и в общих зонах для зарядки гаджетов.

Для создания приятного впечатления следует добавить небольшие детали — приветственную воду, набор кофе и чая со снеками, карту города с полезной информацией и Bluetooth-колонку для музыки. Также рекомендуется приложить карточку с приветствием от хозяина.

Напоследок эксперты посоветовали подготовить набор первой необходимости для гостей: зубные принадлежности, салфетки, ватные диски, универсальные зарядные адаптеры и швейный набор.

