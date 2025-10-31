Стала известна новая причина возникновения ожирения

Nat Com: 13 генов оказались связаны с риском тяжелого ожирения

Исследователи из Пенсильванского университета провели крупнейший анализ ДНК и выявили 13 генов, связанных с риском ожирения, из которых пять — YLPM1, RIF1, GIGYF1, SLC5A3 и GRM7 — науке были неизвестны. Работа опубликована в журнале Nature Communications (Nat Com).

Ученые изучили данные 839 тысяч человек из шести этнических групп, используя базы UK Biobank и американской программы All of Us. Редкие мутации в этих генах оказались связаны с трехкратным увеличением риска тяжелого ожирения. Большинство генов активно работают в мозге и жировой ткани, участвуя в регуляции аппетита, обмена веществ и энергетического баланса.

Кроме того, некоторые из них связаны с другими хроническими заболеваниями — например, мутации в GIGYF1 повышают риск диабета второго типа и нарушений работы щитовидной железы. Ученые также обнаружили, что влияние генетических факторов может различаться в зависимости от происхождения: у ряда генов эффект был сильнее у европейцев, чем у азиатских или африканских групп.

Авторы подчеркивают, что результаты помогут лучше понять молекулярные механизмы ожирения и разрабатывать более точные методы профилактики и лечения, основанные на индивидуальных генетических особенностях человека.

