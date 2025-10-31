Силовые структуры
12:50, 31 октября 2025Силовые структуры

Стали известны подробности о найденной без головы женщине в российском регионе

СК: Обезглавленная женщина в Екатеринбурге приехала в Россию на заработки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Подозреваемый

Подозреваемый. Фото: Telegram-канал СУ СК России по Свердловской области

Найденная в Екатеринбурге без головы женщина — гражданка одной из стран Центральной Азии, она приехала в Россию на заработки в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

41-летняя женщина работала в составе технического персонала в торговом центре города. Ее личность установили по отпечаткам пальцев. После этого следователи вышли на ее 21-летнего сына, также переехавшего на территорию России, официально он не работал. Во время допроса молодой человек дал признательные показания.

По предварительным данным, он с матерью расправился из-за испортившихся отношений.

Ранее сообщалось, что молодой человек сравнил расправу над матерью с забоем скота.

    Все новости