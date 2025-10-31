Спорт
Стало известно о многомиллионных долгах Погребняка перед ФНС

Алексей Гусев
Бывший футболист сборной России Павел Погребняк имеет многомиллионные долги перед ФНС. Об этом стало известно Shot.

По информации источника, экс-игроку выставлен счет на 21,7 миллиона рублей. Если в ближайшее время Погребняк не погасит задолженность, ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу.

Источник не уточняет, с чем связан образовавшийся долг. При этом сообщается, что Погребняк владеет 10 процентами компании «Облсклад». Ее чистая прибыль с 2020 по 2024 год составила 239,4 миллиона рублей. Помимо бывшего футболиста, у компании еще восемь владельцев.

Погребняк завершил карьеру в 2021 году. Он известен по выступлениям за московский «Спартак», петербургский «Зенит», английские «Фулхэм» и «Рединг», а также немецкий «Штугарт». Форвард забил восемь мячей в 33 матчах в составе сборной России.

