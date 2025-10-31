Россия
13:18, 31 октября 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ вырваться из окружения в Купянске на лодках

МО РФ: Пресечены шесть попыток ВСУ деблокировать окруженных в Купянске бойцов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российские военные за неделю пресекли шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) деблокировать окруженных в Купянске бойцов, а также попытку вырваться из «котла» на лодках. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ пытались вырваться из окружения через реку Оскол на четырех лодках. Сделать этого им не удалось.

Кроме того, в течение недели противник шесть раз пытался деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Нечволодовка, Петровка и Московка в Харьковской области, а также трижды восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения. Эти попытки также были пресечены российскими войсками.

За неделю в Купянске противник потерял более 205 солдат и 27 единиц военной техники. В плен сдались три украинских бойца.

В министерстве уточнили, что в Купянске продолжают работать российские штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий западной группировки войск. Сейчас завершается зачистка от разрозненных групп ВСУ в районе населенных пунктов Петропавловка и Куриловка Харьковской области.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с окружением Купянска и успехами на других направлениях. При этом он предупредил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки, в том числе за счет действий в соседних районах. Глава государства также выразил готовность пустить в зону окружения журналистов.

