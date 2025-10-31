Сын Трампа намекнул на участие в выборах президента США

Эрик Трамп заявил, что смог бы участвовать в политике Соединенных Штатов

Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что не исключает возможности баллотироваться на пост главы Соединенных Штатов, отметив, что понимает запросы и настроения американцев. Его слова передает РИА Новости.

«Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны… Так что никогда не говори никогда», — ответил сын американского лидера на соответствующий вопрос.

При этом Эрик подчеркнул, что имеет значительный опыт в американской политической сфере. «Я был там каждую секунду на этих американских горках», — сказал он.

Ранее сын Трампа выразил уверенность в том, что его отец обязательно попадет в рай. Он отметил, что видел «руку Божью», направляющую его отца через «самый немыслимый темный процесс». По словам Трампа-младшего, президент США «остановил смерть и разрушения по всему миру».